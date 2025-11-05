СБУ затримала агента ФСБ який збирав дані про енергооб’єкти Києва

Затриманий коригувальник. Фото: СБУ

На Київщині Служба безпеки України затримала ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, причетного до наведення російських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру Києва. За даними слідства, цей осередок російської розвідки було викрито навесні 2024 року. Першого його учасника затримали ще у травні — він передавав окупантам координати підрозділів Сил оборони, за що вже отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Чоловік погодився надавати росіянам координати об'єктів електропостачання

Новим затриманим виявився 49-річний працівник станції технічного обслуговування з Київщини. Чоловік потрапив у поле зору ФСБ після того, як шукав "легкий заробіток" у месенджері Telegram.

Листування з куратором. Фото: СБУ

Листування чоловіка з ФСБ. Фото: СБУ

Отримавши інструкції від російських спецслужб, агент збирав дані про технічний стан енергооб’єктів у столичному регіоні та передавав координати об’єктів куратору. Серед його завдань було виявлення електропідстанцій, що забезпечують електропостачання столиці, а також спостереження за запасними пунктами базування українських військових.

Співробітники СБУ задокументували його діяльність, вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з росіянами та затримали фігуранта.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Затриманий перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові затримали агента, який хотів вчинити теракт за вказівкою російських спецслужб.

Також СБУ затримала в жовтні російського шпигуна, який шукав розташування засобів ППО та аеродромів на Київщині та Полтавщині.