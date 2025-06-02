СБУ задержала киевлянина-агента РФ который готовил взрывы в Киеве

Изъятые средства. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Киеве, в результате которой удалось предотвратить серию террористических актов, направленных против украинских военных. В столице задержан мужчина, который, по данным следствия, действовал в пользу российских спецслужб и готовил подрыв автомобилей военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Как установили следователи, агент планировал заложить самодельные взрывные устройства под три автомобиля украинских защитников. Согласно плану кураторов из России, подрывы должны были осуществляться дистанционно — вместе с пребыванием в салонах самих военных.

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Завербовали исполнителя через один из пророссийских Telegram-каналов, который привлекал обещаниями "быстрых и легких денег". Злоумышленником оказался безработный житель Киева. Сначала его проверяли на лояльность — оккупанты поручили осуществить поджоги в столице. После этого агент получил подробные инструкции по изготовлению взрывчатки и задание на подрыв транспортных средств.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Фигурант активно искал автомобили военных, которые должны были стать мишенью. В момент задержания сотрудники СБУ застали его в съемной квартире, где он настраивал устройства дистанционного управления взрывчаткой — два мобильных телефона, к которым должны были подключиться российские спецслужбы. Еще один гаджет планировалось использовать для съемки теракта в режиме реального времени.

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Злоумышленнику объявлено подозрение в подготовке теракта, совершенном группой лиц по предварительному сговору — по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Он взят под стражу, и сейчас он сотрудничает со следствием, давая показания относительно своих кураторов из России.

Напомним, вчера, 1 июня, Служба безопасности Украины провела историческую блестящую операцию "Паутина" по ликвидации российских боевых самолетов на аэродромах. Известно, что сумма ущерба достигает около 7 млрд долларов, повреждено не менее 40 самолетов.