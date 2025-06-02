СБУ затримала киянина-агента РФ який готував вибухи в Києві

Вилучені засоби. Фото: СБУ

Служба безпеки України провела успішну спецоперацію в Києві, в результаті якої вдалося запобігти серії терористичних актів, спрямованих проти українських військових. У столиці затримано чоловіка, який, за даними слідства, діяв на користь російських спецслужб і готував підрив автомобілів військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Як встановили слідчі, агент планував закласти саморобні вибухові пристрої під три автівки українських захисників. Згідно з планом кураторів з Росії, підриви мали здійснюватися дистанційно — разом з перебуванням у салонах самих військових.

Завербували виконавця через один із проросійських Telegram-каналів, який приваблював обіцянками "швидких і легких грошей". Зловмисником виявився безробітний житель Києва. Спочатку його перевіряли на лояльність — окупанти доручили здійснити підпали у столиці. Після цього агент отримав докладні інструкції щодо виготовлення вибухівки та завдання на підрив транспортних засобів.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Фігурант активно шукав автомобілі військових, які мали стати мішенню. У момент затримання співробітники СБУ застали його в орендованій квартирі, де він налаштовував пристрої дистанційного керування вибухівкою — два мобільні телефони, до яких мали підключитися російські спецслужби. Ще один гаджет планувалося використати для зйомки теракту в режимі реального часу.

Зловмиснику оголошено підозру у готуванні теракту, вчиненому групою осіб за попередньою змовою — за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Його взято під варту, і наразі він співпрацює зі слідством, даючи свідчення щодо своїх кураторів з Росії.

Нагадаємо, вчора, 1 червня, Служба безпеки України провела історичну блискучу операцію "Павутина" з ліквідації російських бойових літаків на аеродромах. Відомо, що сума збитків сягає близько 7 млрд доларів, пошкоджено щонайменше 40 літаків.