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Село на Киевщине на день останется без света

4 февраля 2024 19:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Село на Киевщине на день останется без света
Использование свечи из-за отсутствия света. Иллюстративное фото: РБК-Украина
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В селе Красиловка Броварского района в понедельник, 5 февраля, будет отсутствовать электроснабжение. Плановое отключение состоится с 09.30 до 17.30.

Об этом сообщает телеграм-канал "Общественный ревизор. Бровары" со ссылкой на ДТЭК Киевские Региональные Электросети.

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Плановое отключение света в Киевской области 5 февраля

Отмечается, что плановое отключение электроснабжения в селе Красиловка связано с профилактическими работами энергетиков, которые будут проходить на территории села. Жители населенного пункта не смогут воспользоваться светом с 09:30 до 17:30.

Также ожидается, что отключения будут еще и в пределах Ржищевской и Сквирской территориальных громад. В населенных пунктах электроснабжение будет отсутствовать в течение 5 и 6 февраля.

Напомним, в шести регионах Украины возникли перебои с электроснабжением в результате обстрелов врага и технических проблем.

Добавим, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что отмена моратория на стоимость электроэнергии является справедливым решением. По его словам, самые большие долги за свет имеют Киевская и Черновицкая области, а именно более миллиарда гривен.

электроэнергия
Киевская область
электроснабжение
ДТЭК
Бровары
отключения света

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