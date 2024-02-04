Село на Киевщине на день останется без света
В селе Красиловка Броварского района в понедельник, 5 февраля, будет отсутствовать электроснабжение. Плановое отключение состоится с 09.30 до 17.30.
Об этом сообщает телеграм-канал "Общественный ревизор. Бровары" со ссылкой на ДТЭК Киевские Региональные Электросети.
Плановое отключение света в Киевской области 5 февраля
Отмечается, что плановое отключение электроснабжения в селе Красиловка связано с профилактическими работами энергетиков, которые будут проходить на территории села. Жители населенного пункта не смогут воспользоваться светом с 09:30 до 17:30.
Также ожидается, что отключения будут еще и в пределах Ржищевской и Сквирской территориальных громад. В населенных пунктах электроснабжение будет отсутствовать в течение 5 и 6 февраля.
Напомним, в шести регионах Украины возникли перебои с электроснабжением в результате обстрелов врага и технических проблем.
Добавим, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что отмена моратория на стоимость электроэнергии является справедливым решением. По его словам, самые большие долги за свет имеют Киевская и Черновицкая области, а именно более миллиарда гривен.
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