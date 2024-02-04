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Село на Київщині на день залишиться без світла

4 лютого 2024 19:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Село на Київщині на день залишиться без світла
Використання свічки через відсутність світла. Ілюстративне фото: РБК-Україна
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У селі Красилівка Броварського району в понеділок, 5 лютого буде відсутнє електропостачання. Планове відключення відбудеться з 09:30 до 17:30.

Про це повідомляє телеграм-канал "Громадський ревізор. Бровари" з посиланням на ДТЕК Київські Регіональні Електромережі.

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Планове відключення світла на Київщині 5 лютого

Зазначається, що планове відключення електропостачання у Красилівці пов'язане із профілактичними роботами енергетиків, які проходитимуть на території села. Жителі населеного пункту не зможуть скористатися світлом з 09:30 до 17:30.

Також очікується, що відключення будуть ще й у межах Ржищівської та Сквирської територіальних громад. У населених пунктах електропостачання буде відсутнє впродовж 5 та 6 лютого.

Нагадаємо, у шести регіонах України виникли перебої з електропостачанням, внаслідок обстрілів ворога та технічних проблем.

Додамо, Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що скасування мораторію на вартість електроенергії є справедливим рішенням. За його словами, найбільші борги за світло мають Київська та Чернівецька області, а саме понад мільярд гривень.

електроенергія
Київська область
електропостачання
ДТЕК
Бровари
відключення світла

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