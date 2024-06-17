Е-Предприниматель расширяет сервис — что известно

Мужчина работает за ноутбуком. Фото: скриншот

Сервис е-Предприниматель вводит новую функцию. Теперь подать вакансии можно через портал "Дія".

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета в понедельник, 17 июня.

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Вакансии через "Дія" для сервиса е-Предприниматель

С начала 2024 года более двух тысяч работодателей подали в Киевский городской центр занятости информацию о наличии 7,5 тысяч вакансий. Там заявили, что информацию по форме 3-ПН теперь можно подавать через портал "Дія" благодаря комплексной услуге е-Предприниматель.

Сейчас в сервисе доступно десять услуг. Кроме размещения вакансий, можно зарегистрировать ФЛП или ООО, перейти к упрощенной системе налогообложения, или стать плательщиком НДС, открыть счет и другие услуги.

Сервис также предлагает комплексы услуг по нескольким направлениям малого бизнеса:

для кафе;

салонов красоты;

точек продаж;

IТ и других видов деятельности.

Для подачи вакансии в центр занятости требуется:

авторизоваться или зарегистрироваться в личном кабинете на портале "Дія";

выбрать из перечня услугу;

подписать ее электронной подписью.

"Заявление будет проработано в считанные минуты. Результат поступит на почту и в личный кабинет", — говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин разрешил отправлять штрафы за административные правонарушения в "Дію". Через это же приложение их можно будет оплачивать.

Также функция бронирования в мобильном приложении "Дія" заработает в течение месяца. Сейчас налаживают взаимодействие между реестром "Оберіг", Пенсионным фондом и порталом "Дія".