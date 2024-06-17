Е-Підприємець розширює сервіс — що відомо

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: скриншот

Сервіс е-Підприємець впроваджує нову функцію. Відтепер подати вакансії можна через портал "Дія".

Про це повідомила пресслужба Київської міської ради у понеділок, 17 червня.

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Вакансії через "Дію" для сервісу е-Підприємець

З початку 2024 року понад дві тисячі роботодавців подали до Київського міського центру зайнятості інформацію про наявність 7,5 тисячі вакансій. Там заявили, що інформацію за формою 3-ПН тепер можна подавати через портал "Дія" завдяки комплексній послузі е-Підприємець.

Наразі в сервісі доступну десять послуг. Крім розміщення вакансій, можна зареєструвати ФОП або ТОВ, перейти до спрощеної системи оподаткування, або стати платником ПДВ, відкрити рахунок та інші послуги.

Сервіс також пропонує комплекси послуг за декількома напрямами малого бізнесу:

для кафе;

салонів краси;

точок продажу;

ІТ та інших видів діяльності.

Для подання вакансії до центру зайнятості потрібно:

авторизуватись або зареєструватись в особистому кабінеті на порталі "Дія";

вибрати з переліку послугу;

підписати її електронним підписом.

"Заява буде опрацьована за лічені хвилини. Результат надійде на пошту та в особистий кабінет", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін дозволив надсилати штрафи за адміністративні правопорушення в "Дію". Через цей же додаток їх можна буде сплачувати.

Також функція бронювання в мобільному застосунку "Дія" запрацює впродовж місяця. Зараз налагоджують взаємодію між реєстром "Оберіг", Пенсійним фондом та порталом "Дія".