Погода в Киеве завтра 16 октября — прогноз Укргидрометцентра

Прохожие с зонтом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве завтра обещает быть облачной с утра и до вечера. Днем можно ожидать небольшой дождь.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре во вторник, 15 октября.

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Прогноз погоды на 16 октября по Киевской области

В Киевской области завтра, 16 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +3...+8 °C, днем +8...+13 °C.

Прогноз погоды в Киеве 16 октября. Фото: скриншот

Погода завтра в Киеве

В Киеве завтра, 16 октября, ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью +4...+6 °C, днем около +10 °C.

Как пишет сайт sinoptik.ua, облачная погода продержится в Киеве весь день. Днем, вероятно, пройдет дождь, но он закончится еще до прихода вечера.

Погода в Киеве 16 октября. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области 16 октября синоптики прогнозируют облачную погоду с периодическими прояснениями. Дождей не ожидается, однако ночью и утром возможен легкий туман.

Ранее Новини.LIVE писали, что ураган "Милтон", накрывший в США штат Флориду, нанес ущерб на сумму в несколько десятков миллиардов долларов. Более трех миллионов жителей в результате стихийного бедствия остались без электроэнергии.