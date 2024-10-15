Погода в Киеве завтра 16 октября — прогноз Укргидрометцентра

Сезон дождей начался — прогноз погоды в Киеве на завтра
Погода в Киеве завтра обещает быть облачной с утра и до вечера. Днем можно ожидать небольшой дождь.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре во вторник, 15 октября.
Прогноз погоды на 16 октября по Киевской области
В Киевской области завтра, 16 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью +3...+8 °C, днем +8...+13 °C.
Погода завтра в Киеве
В Киеве завтра, 16 октября, ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью +4...+6 °C, днем около +10 °C.
Как пишет сайт sinoptik.ua, облачная погода продержится в Киеве весь день. Днем, вероятно, пройдет дождь, но он закончится еще до прихода вечера.
Напомним, во Львовской области 16 октября синоптики прогнозируют облачную погоду с периодическими прояснениями. Дождей не ожидается, однако ночью и утром возможен легкий туман.
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