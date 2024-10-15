Погода у Києві завтра 16 жовтня — прогноз Укргідрометцентру

Сезон дощів розпочато — прогноз погоди у Києві на завтра
Погода у Києві завтра обіцяє бути хмарною з ранку й до вечора. Вдень можна очікувати на невеликий дощ.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у вівторок, 15 жовтня.
Прогноз погоди на 16 жовтня по Київській області
На Київщині завтра, 16 жовтня, буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується невеликий дощ, який також місцями йтиме і вночі.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі +3...+8 °C, вдень +8...+13 °C.
Погода завтра у Києві
У Києві завтра, 16 жовтня, очікується хмарна та волога погода. Температура повітря вночі +4...+6 °C, вдень близько +10 °C.
Як повідомляє сайт sinoptik.ua, хмарна погода протримається у Києві увесь день. Удень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Нагадаємо, на Львівщині 16 жовтня синоптики прогнозують хмарну погода з періодичними проясненнями. Дощів не передбачається, проте вночі та вранці можливий легкий туман.
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