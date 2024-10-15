Погода у Києві завтра 16 жовтня — прогноз Укргідрометцентру

Перехожі з парасолькою у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві завтра обіцяє бути хмарною з ранку й до вечора. Вдень можна очікувати на невеликий дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у вівторок, 15 жовтня.

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Прогноз погоди на 16 жовтня по Київській області

На Київщині завтра, 16 жовтня, буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується невеликий дощ, який також місцями йтиме і вночі.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +3...+8 °C, вдень +8...+13 °C.

Прогноз погоди у Києві 16 жовтня. Фото: скриншот

Погода завтра у Києві

У Києві завтра, 16 жовтня, очікується хмарна та волога погода. Температура повітря вночі +4...+6 °C, вдень близько +10 °C.

Як повідомляє сайт sinoptik.ua, хмарна погода протримається у Києві увесь день. Удень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Погода у Києві 16 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Львівщині 16 жовтня синоптики прогнозують хмарну погода з періодичними проясненнями. Дощів не передбачається, проте вночі та вранці можливий легкий туман.

Раніше Новини.LIVE писали, що ураган "Мілтон", який накрив у США штат Флориду, спричинив збитків на суму в кілька десятків мільярдів доларів. Понад три мільйони жителів унаслідок стихійного лиха залишилися без електроенергії.