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"Шахеды" обстреливают Киевскую область — в ОВА сообщают о взрывах

30 января 2024 00:42
обновлено: 01:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Шахеды" обстреливают Киевскую область сейчас 30 января — раздаются взрывы
Дым поднимается после взрывов. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас, 30 января, раздались около 00:35. Звуки свидетельствуют о работе сил ПВО. Также в области и ряде других продолжается воздушная тревога. Кроме того, взрывы были слышны й на Харьковщине.

О работе ПВО сообщает Киевская ОВА.

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Взрывы в Киевской области сейчас 30 января

Отмечается, что в Киевской области украинские защитники сбивают вражеские "шахеды", что является следствием взрывов, которые слышат местные жители.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу Киевской ОВА
Скриншот сообщения по телеграмм-каналу Киевской ОВА

Тем временем воздушная тревога схватила Украину стальными когтями и не отпускает. "Покраснела" почти вся страна из-за угрозы ударных БпЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 30 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:54. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о работе ПВО в Белой Церкви. По данным местных соцсетей, там раздалась серия взрывов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

Напомним, что взрывы раздавались в Змиевской громаде Харьковской области около полуночи 29 января. Пока фиксируют последствия российской атаки.

Также мы сообщали, что воздушная тревога в Украине продолжается. Опасность охватила Киевскую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Кировоградскую и другие области. Тем временем тревога продолжает расти.

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