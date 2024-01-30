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"Шахеди" обстрілюють Київську область — в ОВА повідомляють про вибухи

30 січня 2024 00:42
оновлено: 01:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Шахеди" обстрілюють Київську область зараз 30 січня — лунають вибухи
Дим підіймається після вибухів. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз, 30 січня, пролунали близько 00:35. Звуки свідчать про роботу сил ППО. Також в області та низці інших продовжується повітряна тривога. Крім того, вибухи було чути й на Харківщині.

Про роботу ППО повідомляє Київська ОВА.

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Вибухи в Київській області зараз 30 січня

Зазначається, що на Київщині українські захисники збивають ворожі "шахеди", що є наслідком вибухів, які чують місцеві жителі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Київської ОВА
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Київської ОВА

Тим часом повітряна тривога вхопила Україну сталевими пазурями та не відпускає. "Почервоніла" майже вся країна через загрозу ударних БпЛА.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 30 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:54. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про роботу ППО в Білій Церкві. За даними місцевих соцмереж, там пролунала серія вибухів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"

Нагадаємо, що вибухи лунали в Зміївській громаді Харківської області близько півночі 29 січня. Наразі фіксують наслідки російської атаки.

Також ми повідомляли, що повітряна тривога в Україні продовжується. Небезпека охопила Київську, Черкаську, Полтавську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Кіровоградську та інші області. Тим часом тривога продовжує рости.

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