"Шахеди" обстрілюють Київську область зараз 30 січня — лунають вибухи

Дим підіймається після вибухів. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Київській області зараз, 30 січня, пролунали близько 00:35. Звуки свідчать про роботу сил ППО. Також в області та низці інших продовжується повітряна тривога. Крім того, вибухи було чути й на Харківщині.

Про роботу ППО повідомляє Київська ОВА.

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Вибухи в Київській області зараз 30 січня

Зазначається, що на Київщині українські захисники збивають ворожі "шахеди", що є наслідком вибухів, які чують місцеві жителі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Київської ОВА

Тим часом повітряна тривога вхопила Україну сталевими пазурями та не відпускає. "Почервоніла" майже вся країна через загрозу ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:54. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про роботу ППО в Білій Церкві. За даними місцевих соцмереж, там пролунала серія вибухів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"

Нагадаємо, що вибухи лунали в Зміївській громаді Харківської області близько півночі 29 січня. Наразі фіксують наслідки російської атаки.

Також ми повідомляли, що повітряна тривога в Україні продовжується. Небезпека охопила Київську, Черкаську, Полтавську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Кіровоградську та інші області. Тим часом тривога продовжує рости.