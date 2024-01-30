"Шахеди" обстрілюють Київську область зараз 30 січня — лунають вибухи

"Шахеди" обстрілюють Київську область — в ОВА повідомляють про вибухи
Вибухи в Київській області зараз, 30 січня, пролунали близько 00:35. Звуки свідчать про роботу сил ППО. Також в області та низці інших продовжується повітряна тривога. Крім того, вибухи було чути й на Харківщині.
Про роботу ППО повідомляє Київська ОВА.
Вибухи в Київській області зараз 30 січня
Зазначається, що на Київщині українські захисники збивають ворожі "шахеди", що є наслідком вибухів, які чують місцеві жителі.
Тим часом повітряна тривога вхопила Україну сталевими пазурями та не відпускає. "Почервоніла" майже вся країна через загрозу ударних БпЛА.
Оновлено 00:54. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про роботу ППО в Білій Церкві. За даними місцевих соцмереж, там пролунала серія вибухів.
Нагадаємо, що вибухи лунали в Зміївській громаді Харківської області близько півночі 29 січня. Наразі фіксують наслідки російської атаки.
Також ми повідомляли, що повітряна тривога в Україні продовжується. Небезпека охопила Київську, Черкаську, Полтавську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Кіровоградську та інші області. Тим часом тривога продовжує рости.
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