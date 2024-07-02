Отключение света в Киеве 3 июля

Еще больше темноты в Киеве — график отключений света на среду
В среду, 3 июля, стабилизационные отключения света в Киеве будут действовать целые сутки. Электроэнергию планируют отключать даже в часы, отмеченные в графике светло-серым цветом.
Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в ДТЭК "Киевские электросети".
График отключения света в Киеве
В ДТЭК говорят, что график на 3 июля сформирован в соответствии с указаниями энергетической компании "Укрэнерго". Чтобы узнать, когда не будет света в вашем доме, нужно зайти на сайт ДТЭК "Киевские электросети", указать название своей улицы и номер дома.
В ДТЭК напоминают:
- темно-серая зона — это время, когда свет точно будет отсутствовать;
- светло-серая зона — отключения света возможны;
- белая зона — свет гарантированно есть.
К слову, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отключать электроэнергию в Украине равномерно, соблюдая принцип справедливости, не всегда возможно из-за технических ограничений. В то же время первый заместитель СНБО Степан Гавриш считает, что ближайшая зима будет самой сложной за время войны, поэтому украинцы должны уже сейчас запасаться всем, чем только можно.
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