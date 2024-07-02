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Еще больше темноты в Киеве — график отключений света на среду

2 июля 2024 22:27
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Отключение света в Киеве 3 июля
Дома без света в центре Киева. Фото иллюстративное: Sergey Supinsky/AFP/East News
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В среду, 3 июля, стабилизационные отключения света в Киеве будут действовать целые сутки. Электроэнергию планируют отключать даже в часы, отмеченные в графике светло-серым цветом.

Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в ДТЭК "Киевские электросети".

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В ДТЭК говорят, что график на 3 июля сформирован в соответствии с указаниями энергетической компании "Укрэнерго". Чтобы узнать, когда не будет света в вашем доме, нужно зайти на сайт ДТЭК "Киевские электросети", указать название своей улицы и номер дома.

Таблица отключений света в Киеве
Как проверить, когда в доме не будет света. Скриншот: dtek-kem.com.ua

В ДТЭК напоминают:

  • темно-серая зона — это время, когда свет точно будет отсутствовать;
  • светло-серая зона — отключения света возможны;
  • белая зона — свет гарантированно есть.
Обозначение цветов в графиках отключения электроэнергии
Что означают цвета в таблице отключений света. Фото: ДТЭК

К слову, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отключать электроэнергию в Украине равномерно, соблюдая принцип справедливости, не всегда возможно из-за технических ограничений. В то же время первый заместитель СНБО Степан Гавриш считает, что ближайшая зима будет самой сложной за время войны, поэтому украинцы должны уже сейчас запасаться всем, чем только можно.

Киев электроэнергия Укрэнерго ДТЭК отключения света блэкаут Электричество

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