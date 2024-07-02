Отключение света в Киеве 3 июля

Дома без света в центре Киева. Фото иллюстративное: Sergey Supinsky/AFP/East News

В среду, 3 июля, стабилизационные отключения света в Киеве будут действовать целые сутки. Электроэнергию планируют отключать даже в часы, отмеченные в графике светло-серым цветом.

Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в ДТЭК "Киевские электросети".

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В ДТЭК говорят, что график на 3 июля сформирован в соответствии с указаниями энергетической компании "Укрэнерго". Чтобы узнать, когда не будет света в вашем доме, нужно зайти на сайт ДТЭК "Киевские электросети", указать название своей улицы и номер дома.

Как проверить, когда в доме не будет света. Скриншот: dtek-kem.com.ua

В ДТЭК напоминают:

темно-серая зона — это время, когда свет точно будет отсутствовать;

светло-серая зона — отключения света возможны;

белая зона — свет гарантированно есть.

Что означают цвета в таблице отключений света. Фото: ДТЭК

К слову, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отключать электроэнергию в Украине равномерно, соблюдая принцип справедливости, не всегда возможно из-за технических ограничений. В то же время первый заместитель СНБО Степан Гавриш считает, что ближайшая зима будет самой сложной за время войны, поэтому украинцы должны уже сейчас запасаться всем, чем только можно.