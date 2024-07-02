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Ще більше темряви у Києві — графік відключень світла на середу

2 липня 2024 22:27
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Відключення світла у Києві 3 липня
Будинки без світла у центрі Києва. Фото ілюстративне: Sergey Supinsky/AFP/East News
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У середу, 3 липня, стабілізаційні відключення світла у Києві діятимуть впродовж всієї доби. Електроенергію вимикатимуть навіть у години, які позначені у графіку світло-сірим кольором. 

Про це у вівторок, 2 липня, повідомили у ДТЕК "Київські електромережі".

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Графік відключення світла у Києві 

У ДТЕК кажуть, що графік на 3 липня сформований відповідно до вказівок енергетичної компанії "Укренерго". Щоб дізнатися, коли не буде світла у вашому будинку, треба зайти на сайт ДТЕК "Київські електромережі", вказати назву своєї вулиці та номер будинку. 

Таблиця відключень світла у Києві
Як перевірити, коли у будинку не буде світла. Скриншот: dtek-kem.com.ua

У ДТЕК нагадують

  • темно-сіра зона — це час, коли світло точно буде відсутнє;
  • світло-сіра зона — відключення світла можливі;
  • біла зона — світло гарантовано є.
Значення кольорів у графіках відключень електроенергії
Що означають кольори у таблиці відключень світла. Фото: ДТЕК

До слова, голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відключати електроенергію в Україні рівномірно, дотримуючись принципу справедливості, не завжди можливо через технічні обмеження. Водночас перший заступник РНБО Степан Гавриш вважає, що найближча зима буде найскладнішою за час війни, тому українці мають вже зараз запасатися всім, чим тільки можна.

Київ електроенергія Укренерго ДТЕК відключення світла блекаут Електрика

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