Как взыскиваются долги за коммунальные - ответ Киевтеплоэнерго

Ремонтная бригада. Иллюстративное фото: КГГА

Начальник Управления правового обеспечения продажи "Киевтеплоэнерго" Инна Кучук во вторник, 20 мая, рассказала, что ждет жителей Киева, которые задолжали средства коммунальным предприятиям. По ее словам, возможен арест счетов и имущества, а также его реализация.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык.

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"Кроме основного долга потребителю начисляется пеня, размер которой установлен на уровне 0.01% от суммы задолженности, также начисляются компенсаторные платежи — 3% годовых и индекс инфляции применяется", — сказала Кучук.

Кроме того, "Киевтеплоэнерго" за подачу искового заявления платит судебный сбор — минимальный 3028 грн. Он взимается с ответчика, следовательно, те затраты, которые понесло "Киевтеплоэнерго" — взимаются с ответчика. Также могут быть в судебные требования включены другие расходы.

По словам представительницы предприятия, после получения решения суда, если потребитель не платит добровольно — "Киевтеплоэнерго" имеет право обратиться в исполнительную службу. После получения заявления мгновенно вносится постановление об аресте всех счетов и имущества.

Арест имущества

"Исходя из того, что сумма на сегодня очень часто выходит за пределы 160 тысяч гривен — это свидетельствует о том, что исполнитель имеет право кроме ареста имущества обратить взыскание на него, реализовав недвижимость", — уточнила Кучук.

Она добавила, что пока таких случаев не было, но поскольку сейчас суммы задолженности большие, то исключать их нельзя. В то же время сбор еще взимает и сам исполнитель, который составляет 10% от всей суммы задолженности.

Кроме того, есть размер минимальных расходов исполнителя: затраты на бумагу, почту и телефонные звонки, которые он тоже может взыскать с должника

Таким образом сумма к уплате должника возрастает на 25%. Кучук рассказала, что был случай задолженности, то есть я приведу пример. Есть задолженность 310 тысяч гривен — на нее было начислено дополнительно 48 тысяч.

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