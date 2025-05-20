Як стягуються борги за комунальні — відповідь Київтеплоенерго

Ремонтна бригада. Ілюстративне фото: КМДА

Начальниця Управління правового забезпечення продажу "Київтеплоенерго" Інна Кучук у вівторок, 20 травня, розповіла, що чекає на мешканців Києва, які заборгували кошти комунальним підприємствам. За її словами, можливий арешт рахунків та майна, а також його реалізація.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама

Читайте також:

Як стягуються борги

"Окрім основного боргу споживачу нараховується пеня, розмір якої встановлений на рівні 0,01% від суми заборгованості, також нараховуються компенсаторні платежі — 3% річних та індекс інфляції застосовується", — сказала Кучук.

Реклама

Крім того, "Київтеплоенерго" за поданням позовної заяви сплачує судовий збір — мінімальний 3028 грн. Він стягується з відповідача, отже, ті затрати, які понесло "Київтеплоенерго", стягуються з відповідача. Також можуть бути до судових вимог включені інші витрати.

За словами представниці підприємства, після отримання рішення суду, якщо споживач не сплачує добровільно, "Київтеплоенерго" має право звернутися до виконавчої служби. Після отримання заяви миттєво вноситься постанова про арешт всіх рахунків та майна.

Реклама

Арешт майна

"Виходячи з того, що сума на сьогодні дуже часто виходить за межі 160 тисяч гривень, це свідчить про те, що виконавець має право окрім арешту майна звернути стягнення на нього, реалізувавши нерухомість", — уточнила Кучук.

Вона додала, що поки таких випадків не було, але оскільки наразі суми заборгованості великі, то виключати їх не можна. Водночас збір ще стягує й сам виконавець, який складає 10% від всієї суми заборгованості.

Крім того, є розмір мінімальних витрат виконавця: затрати на папір, пошту телефонні дзвінки, які він теж може стягнути з боржника.

Таким чином, сума до сплати боржника зростає на 25%. Кучук розповіла, що був випадок заборгованості 310 тисяч гривень — на неї було нараховано додатково 48 тисяч.

Раніше ми писали, як призупинити комунальні послуги та не платити за них у 2025 році.

А директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE розповів, чи вдасться Україні вчасно підготуватися до опалювального сезону.