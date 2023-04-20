Что оставила после себя УПЦ МП в Лавре: Минкульт показал шокирующее видео

Киево-Печерская лавра, 5 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live

Работа комиссии Министерства культуры на территории Киево-Печерской Лавры позволила выявить факты уничтожения имущества заповедника. В частности, было обнародовано видео, свидетельствующее, что на территории Лавры во время "хозяйствования" УПЦ МП двери XVIII века использовались как мишень для бросания ножей.

Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики.

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"Что оставляет после себя "русский мир" и его сторонники — последствия говорят сами за себя", — отмечается в сообщении.

В Минкульте отметили, что на видео — помещение охраны, которым пользовалась УПЦ МП.

"Собственно, можете увидеть наручники на дверях. Древние двери XVIII века, которые использовались как мишень для бросания ножей", — отметили в ведомстве.

Видео было предоставлено и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максимом Остапенко.

Напомним, комиссия Министерства культуры и информационной политики провела ревизию в помещениях Киево-Печерской лавры. Результаты ревизии показали аварийное состояние помещений и разрушение памятников.

Также ранее мы писали, что Минкульт назначил нового руководителя заповедника "Киево-Печерская лавра". Им стал генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.