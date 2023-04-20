Що залишила після себе УПЦ МП у Лаврі: Мінкульт показав шокуюче відео

Києво-Печерська лавра, 5 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Робота комісії Міністерства культури на території Києво-Печерської лаври дозволила виявити факти нищення майна заповідника. Зокрема, було оприлюднено відео, яке свідчить, що на території Лаври під час "хазяйнування" УПЦ МП двері XVIII століття, використовувались як мішень для кидання ножів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики.

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Подробиці

"Що лишає після себе "русcкій мір" та його прихильники — наслідки говорять самі за себе", — зазначається у повідомленні.

У Мінкульті зазначили, що на відео — приміщення охорони, яким користувалися УПЦ МП.

"На власні очі можете побачити наручники на дверях. Стародавніх дверях XVIII століття, що використовувались як мішень для кидання ножів", — зазначили у відомстві.

Відео було надане в.о. директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максимом Остапенком.

Нагадаємо, комісія Міністерства культури та інформаційної політики провела ревізію в приміщеннях Києво-Печерської лаври. Результати ревізії показали аварійний стан приміщень і руйнування памʼяток.

Також раніше ми писали, що Мінкульт призначив нового керівника заповідника "Києво-Печерська лавра". Ним став генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко.