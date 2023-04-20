Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Що залишила після себе УПЦ МП у Лаврі: Мінкульт показав шокуюче відео arrow

Що залишила після себе УПЦ МП у Лаврі: Мінкульт показав шокуюче відео

20 квітня 2023 22:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Що залишила після себе УПЦ МП у Лаврі: Мінкульт показав шокуюче відео
Києво-Печерська лавра, 5 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Робота комісії Міністерства культури на території Києво-Печерської лаври дозволила виявити факти нищення майна заповідника. Зокрема, було оприлюднено відео, яке свідчить, що на території Лаври під час "хазяйнування" УПЦ МП двері XVIII століття, використовувались як мішень для кидання ножів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики

Читайте також:

Подробиці

"Що лишає після себе "русcкій мір" та його прихильники — наслідки говорять самі за себе", — зазначається у повідомленні. 

У Мінкульті зазначили, що на відео — приміщення охорони, яким користувалися УПЦ МП. 

"На власні очі можете побачити наручники на дверях. Стародавніх дверях XVIII століття, що використовувались як мішень для кидання ножів", — зазначили у відомстві. 

Відео було надане в.о. директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максимом Остапенком.

Нагадаємо, комісія Міністерства культури та інформаційної політики провела ревізію в приміщеннях Києво-Печерської лаври. Результати ревізії показали аварійний стан приміщень і руйнування памʼяток. 

Також раніше ми писали, що Мінкульт призначив нового керівника заповідника "Києво-Печерська лавра". Ним став генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB