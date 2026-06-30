Шевченковская РГА отказалась показать журналистам новое хранилище

Надпись "Укриття" на заборе. Фото: Новини.LIVE

Киевские чиновники официально запретили журналистам посетить и осмотреть новое противорадиационное укрытие, недавно открытое в одном из лицеев Киева. Представители местных властей отказались показать убежище изнутри и объяснить реальные условия пребывания там граждан, сославшись на формальные причины, связанные с военным положением. При этом фотографии с презентации объекта чиновники ранее сами активно публиковали в социальных сетях для демонстрации успехов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный ответ Шевченковской районной государственной администрации.

Секретное убежище Кличко

Руководство районной администрации заявило в ответе на запрос Новини.LIVE, что доступ к подобным объектам гражданской защиты строго регулируется действующим законодательством о безопасности.

Ответ Шевченковской РГА на запрос. Фото: Новини.LIVE

В ведомстве сообщили, что не могут предоставить доступ посторонним лицам.

По мнению чиновников, пребывание гражданских журналистов внутри сооружения невозможно из-за режимных ограничений.

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Отметим, что это укрытие площадью более тысячи квадратных метров рассчитано на шестьсот человек и оборудовано герметичными дверями, вентиляцией и водоснабжением, о чем неделю назад громко заявлял мэр Виталий Кличко.

Статистика сооружений гражданской защиты

В столице сейчас официально учтено более четырех тысяч различных защитных сооружений, однако подавляющее большинство из них представляют собой лишь простейшие подвалы. Противорадиационных убежищ в городе вообще всего два на весь огромный мегаполис.

Журналисты подсчитали, что в прифронтовом Херсоне убежища строят за три недели, затрачивая значительные средства из бюджета. В то же время Киев в прошлом году выделил 483 млн грн на более чем сотню мобильных укрытий, однако реальных закупок мобильных сооружений за эти средства в столице до сих пор так и не провели, а готовые объекты скрывают от контроля СМИ.

Как ранее писали Новини.LIVE, эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства Виктор Глеба раскритиковал состояние укрытий в Киеве. Он заявил, что имеющиеся уличные конструкции не обеспечивают надлежащей защиты во время обстрелов. По его словам, установка дорогостоящих модульных укрытий является крайне неэффективным использованием средств.

Также мы писали, что на муниципальных пляжах Киева нет укрытий. Поэтому для более безопасного отдыха стоит выбирать пляжи, расположенные вблизи станций метро, ведь метрополитен является хорошим укрытием во время воздушной тревоги.