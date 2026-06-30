Шевченківська РДА відмовилася показати журналістам нове сховище

Напис укриття на огорожі. Фото: Новини.LIVE

Київські чиновники офіційно заборонили журналістам відвідати та проінспектувати нове протирадіаційне укриття, яке нещодавно відкрили в одному з ліцеїв Києва. Представники місцевої влади відмовилися показати сховище зсередини та пояснити реальні умови перебування там громадян, прикрившись формальними посиланнями на воєнний стан. При цьому фотографії з презентації об'єкта посадовці раніше самі активно публікували у соціальних мережах для демонстрації успіхів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну відповідь Шевченківської районної державної адміністрації.

Таємне сховище Кличка

Керівництво районної адміністрації заявило у відповіді на запит Новини.LIVE, що доступ до подібних об'єктів цивільного захисту суворо регулюється чинним законодавством про безпеку.

Відповідь Шевченковської РДА на запит. Фото: Новини.LIVE

У відомстві повідомили, що не можуть надати доступ стороннім особам.

На думку чиновників, перебування цивільних журналістів усередині споруди є неможливим через режимні обмеження.

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Зазначимо, що це укриття площею понад тисячу квадратних метрів розраховане на шістсот людей і обладнане герметичними дверима, вентиляцією та водопостачанням, про що тиждень тому гучно заявляв мер Віталій Кличко.

Статистика споруд цивільного захисту

У столиці зараз офіційно обліковується понад чотири тисячі різноманітних захисних споруд, проте переважна більшість із них є лише найпростішими підвалами. Протирадіаційних сховищ у місті взагалі є лише два на весь величезний мегаполіс.

Журналісти підрахували, що у фронтовому Херсоні сховища будують за три тижні, витрачаючи адекватні суми з бюджету. Водночас Київ минулоріч заклав 483 млн грн на понад сотню мобільних укриттів, проте реальних закупівель мобільних споруд за ці кошти у столиці досі так і не провели, а готові об'єкти ховають від контролю медіа.

Як писали Новини.LIVE раніше, що експерт з держуправління у сфері містобудування Віктор Глеба розкритикував стан укриттів у Києві. Він заявив, що наявні вуличні конструкції не забезпечують належного захисту під час обстрілів. За його словами, встановлення дорогих модульних укриттів є вкрай неефективним використанням коштів.

Також ми писали, що на муніципальних пляжах Києва немає укриттів. Тому для безпечнішого відпочинку варто обирати пляжі, розташовані поблизу станцій метро, адже метрополітен є гарним укриттям під час повітряної тривоги.