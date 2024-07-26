Графики отключения света в Киеве завтра, 27 июля — прогноз Укрэнерго

Работники ДТЭК ремонтируют одну из электросетей. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киеве завтра, 27 июля, будут применяться только во второй половине дня. Для потребителей будет действовать одна очередь ограничения электроэнергии.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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"Завтра, 27 июля, меры ограничения будут применяться только в часы вечернего пика потребления", — предупреждают энергетики.

Таким образом, отключений следует ожидать с 17:00 до 23:00 в одну очередь.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Укрэнерго

В то же время энергетики призывают потребителей разумно пользоваться энергоемкими приборами, особенно в пиковые часы: с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00, а лучше перенести их работу на ночь: с 23:00 до 06:00.

Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Где найти графики отключения света

Украинцы могут ознакомиться с графиками отключений в своем регионе с помощью следующих ссылок:

Как спастись от жары без света

Чтобы выжить в аномальную жару, вовсе не обязательно иметь под рукой кондиционер, тем более он не нужен при отключениях электроэнергии. Чтобы справиться с жарой, предлагаем ряд простых рекомендаций:

Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.

— светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Увлажняйте воздух , развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.

, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой. Пейте много воды , избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.

, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию. Используйте вентиляторы, работающие от батареек , или веера .

, или . Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк , используйте жалюзи или шторы , чтобы затенить комнату.

, используйте , чтобы затенить комнату. Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда. Используйте прохладные полотенца , прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны .

, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте . Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.

Девушка с парнем страдают от жары. Фото: depositphotos.com

Сколько еще будут продолжаться отключения света

Напомним, что российские обстрелы украинской энергосистемы продолжаются. Так, энергетики показали кадры с разрушениями на теплоэлектростанциях ДТЭК Энерго, в результате атак РФ в 2023-2024 годах. После недавних обстрелов ситуация стала еще хуже.

Также мы писали, что, по словам нардепа Алексея Кучеренко, к октябрю ДТЭК планирует восстановить 60-70% генерации. Он объяснил, что это удастся сделать, если не будет повторных обстрелов.

Добавим, что вскоре ситуация в энергосистеме должна улучшиться, ведь энергетики отремонтировали и запустили один из атомных блоков.