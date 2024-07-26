Графики отключения света в Киеве завтра, 27 июля — прогноз Укрэнерго

Шесть часов без света в Киеве — в Укрэнерго предупредили о жестких ограничениях завтра
Графики отключения света в Киеве завтра, 27 июля, будут применяться только во второй половине дня. Для потребителей будет действовать одна очередь ограничения электроэнергии.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.
Когда не будет света в Киеве 27 июля
"Завтра, 27 июля, меры ограничения будут применяться только в часы вечернего пика потребления", — предупреждают энергетики.
Таким образом, отключений следует ожидать с 17:00 до 23:00 в одну очередь.
В то же время энергетики призывают потребителей разумно пользоваться энергоемкими приборами, особенно в пиковые часы: с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00, а лучше перенести их работу на ночь: с 23:00 до 06:00.
Где найти графики отключения света
Украинцы могут ознакомиться с графиками отключений в своем регионе с помощью следующих ссылок:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Как спастись от жары без света
Чтобы выжить в аномальную жару, вовсе не обязательно иметь под рукой кондиционер, тем более он не нужен при отключениях электроэнергии. Чтобы справиться с жарой, предлагаем ряд простых рекомендаций:
- Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
- Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
- Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
- Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
- Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
Сколько еще будут продолжаться отключения света
Напомним, что российские обстрелы украинской энергосистемы продолжаются. Так, энергетики показали кадры с разрушениями на теплоэлектростанциях ДТЭК Энерго, в результате атак РФ в 2023-2024 годах. После недавних обстрелов ситуация стала еще хуже.
Также мы писали, что, по словам нардепа Алексея Кучеренко, к октябрю ДТЭК планирует восстановить 60-70% генерации. Он объяснил, что это удастся сделать, если не будет повторных обстрелов.
Добавим, что вскоре ситуация в энергосистеме должна улучшиться, ведь энергетики отремонтировали и запустили один из атомных блоков.
Читайте Новини.LIVE!