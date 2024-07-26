Графіки відключення світла у Києві завтра, 27 липня — прогноз Укренерго

Працівники ДТЕК ремонтують одну з електромереж. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Києві завтра, 27 липня, будуть застосовуватись лише в другій половині дня. Для споживачів діятиме одна черга обмеження електроенергії.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.

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"Завтра, 27 липня, заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піка споживання", — попереджають енергетики.

Таким чином відключень слід чекати з 17:00 до 23:00 в одну чергу.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Укренерго

Водночас енергетики закликають споживачів розумно користуватися енергоємними приладами, особливо в пікові години: з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00, а найкраще перенести їх роботу на ніч: з 23:00 до 06:00.

Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Де знайти графіки відключення світла

Українці можуть ознайомитися з графіками відключень у своєму регіоні за допомогою таких посилань:

Як врятуватися від спеки без світла

Щоб вижити в аномальну спеку зовсім не обов'язково мати під рукою кондиціонер, тим паче він непотрібний під час відключень електроенергії. Тож, щоб впоратися зі спекою, пропонуємо низку простих рекомендацій:

Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

— світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою. Пийте багато води , уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню. Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок , чи віяла .

, чи . Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг , використовуйте жалюзі або штори , щоб затінити кімнату.

, використовуйте , щоб затінити кімнату. Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви. Використовуйте прохолодні рушники , прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни .

, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте . Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.

Дівчина з хлопцем страждають від спеки. Фото: depositphotos.com

Скільки ще триватимуть відключення світла

Нагадаємо, що російські обстріли української енергосистеми продовжуються. Так, енергетики показали кадри з руйнуваннями на теплоелектростанціях ДТЕК Енерго, внаслідок атак РФ у 2023-2024 роках. Після нещодавніх обстрілів ситуація стала ще гіршою.

Також ми писали, що за словами нардепа Олексія Кучеренка, до жовтня ДТЕК планує відновити 60-70% генерації. Він пояснив, що це вдасться зробити, якщо не буде повторних обстрілів.

Додамо, що невдовзі ситуація в енергосистемі має покращитись, адже енергетики відремонтували й запустили один з атомних блоків.