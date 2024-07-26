Графіки відключення світла у Києві завтра, 27 липня — прогноз Укренерго

Шість годин без світла в Києві — в Укренерго попередили про жорсткі обмеження завтра
Графіки відключення світла в Києві завтра, 27 липня, будуть застосовуватись лише в другій половині дня. Для споживачів діятиме одна черга обмеження електроенергії.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.
Коли не буде світла в Києві 27 липня
"Завтра, 27 липня, заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піка споживання", — попереджають енергетики.
Таким чином відключень слід чекати з 17:00 до 23:00 в одну чергу.
Водночас енергетики закликають споживачів розумно користуватися енергоємними приладами, особливо в пікові години: з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00, а найкраще перенести їх роботу на ніч: з 23:00 до 06:00.
Де знайти графіки відключення світла
Українці можуть ознайомитися з графіками відключень у своєму регіоні за допомогою таких посилань:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
Як врятуватися від спеки без світла
Щоб вижити в аномальну спеку зовсім не обов'язково мати під рукою кондиціонер, тим паче він непотрібний під час відключень електроенергії. Тож, щоб впоратися зі спекою, пропонуємо низку простих рекомендацій:
- Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
- Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
- Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
- Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
- Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
- Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
- Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
- Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
Скільки ще триватимуть відключення світла
Нагадаємо, що російські обстріли української енергосистеми продовжуються. Так, енергетики показали кадри з руйнуваннями на теплоелектростанціях ДТЕК Енерго, внаслідок атак РФ у 2023-2024 роках. Після нещодавніх обстрілів ситуація стала ще гіршою.
Також ми писали, що за словами нардепа Олексія Кучеренка, до жовтня ДТЕК планує відновити 60-70% генерації. Він пояснив, що це вдасться зробити, якщо не буде повторних обстрілів.
Додамо, що невдовзі ситуація в енергосистемі має покращитись, адже енергетики відремонтували й запустили один з атомних блоків.
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