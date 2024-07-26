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Шість годин без світла в Києві — в Укренерго попередили про жорсткі обмеження завтра

26 липня 2024 23:35
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Києві завтра, 27 липня — прогноз Укренерго
Працівники ДТЕК ремонтують одну з електромереж. Фото: ДТЕК
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла в Києві завтра, 27 липня, будуть застосовуватись лише в другій половині дня. Для споживачів діятиме одна черга обмеження електроенергії.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.

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"Завтра, 27 липня, заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піка споживання", — попереджають енергетики.

Таким чином відключень слід чекати з 17:00 до 23:00 в одну чергу.

Графіки відключення світла в Київській області 27 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Укренерго

Водночас енергетики закликають споживачів розумно користуватися енергоємними приладами, особливо в пікові години: з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00, а найкраще перенести їх роботу на ніч: з 23:00 до 06:00.

Де подивитись графіки відключення світла
Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Де знайти графіки відключення світла

Українці можуть ознайомитися з графіками відключень у своєму регіоні за допомогою таких посилань:

Як врятуватися від спеки без світла

Щоб вижити в аномальну спеку зовсім не обов'язково мати під рукою кондиціонер, тим паче він непотрібний під час відключень електроенергії. Тож, щоб впоратися зі спекою, пропонуємо низку простих рекомендацій:

  • Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
  • Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
  • Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
  • Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
  • Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
  • Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
  • Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
  • Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
Як витримати спеку, коли немає світла
Дівчина з хлопцем страждають від спеки. Фото: depositphotos.com

Скільки ще триватимуть відключення світла

Нагадаємо, що російські обстріли української енергосистеми продовжуються. Так, енергетики показали кадри з руйнуваннями на теплоелектростанціях ДТЕК Енерго, внаслідок атак РФ у 2023-2024 роках. Після нещодавніх обстрілів ситуація стала ще гіршою. 

Також ми писали, що за словами нардепа Олексія Кучеренка, до жовтня ДТЕК планує відновити 60-70% генерації. Він пояснив, що це вдасться зробити, якщо не буде повторних обстрілів.

Додамо, що невдовзі ситуація в енергосистемі має покращитись, адже енергетики відремонтували й запустили один з атомних блоків.

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