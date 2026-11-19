Ремонт сетей после российского обстрела. Иллюстративное фото: Getty Images.

Программу планировалось реализовать ещё до начала отопительного сезона. Она предусматривала установку систем альтернативного энергоснабжения в жилых домах, где проживают более 800 тысяч киевлян. Однако по состоянию на 19 ноября проект до сих пор не перешёл в стадию полноценной реализации.

Об этом сообщил основатель Autostrada Максим Шкиль в соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Как планировалось реализовать программу резервного энергоснабжения

По его словам, решение об обеспечении домов резервным энергоснабжением было согласовано на высшем государственном уровне еще в феврале 2026 года. 20 марта Кабмин принял постановление об экспериментальном проекте, заказчиком которого определили НАК «Нафтогаз». На тот момент компанию возглавлял Сергей Корецкий.

Изначально планировалось оборудовать 1500 домов, однако в первую очередь на 2026 год включили лишь 204. Соответственно, количество жителей, которых охватит программа, сократилось с 800 тысяч до 200 тысяч.

Почему задерживается финансирование проекта

Шкиль также обратил внимание на задержки с финансированием. Только 15 сентября правительство выделило из резервного фонда 989,2 млн грн на первую очередь проекта, а договоры с Autostrada заключили 23 сентября — через полгода после принятия постановления.

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31 октября компания получила 520,9 млн грн аванса на казначейский счет, но до сих пор не может использовать эти средства: Казначейство не проводит платежи. Из-за этого Autostrada не может оплатить закупку оборудования.

Что заявил Максим Шкиль о блокировании программы

"Мы прекрасно понимаем, как технически и быстро выполнить поставленные перед нами задачи. Умеем и готовы работать 24/7. Но в условиях полного "саботажа" сделать ничего не можем", — написал Шкиль.

Он также отметил, что все попытки наладить коммуникацию с ответственными за проект не дали результата: по его словам, компания не может даже договориться о 20-минутном совещании для обсуждения критических вопросов.

"Честно говоря, не понимаю, какие могут быть более важные приоритеты, чем обеспечение базовых потребностей людей?", — добавил Шкиль,

Он подчеркнул, что задержки могут иметь непосредственные последствия для киевлян, особенно с учетом российских атак на энергетическую инфраструктуру и приближения зимы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что компания Autostrada приостановила работы по защите объектов "Киевводоканала" после устного указания руководства Агентства восстановления. Основатель компании Максим Шкиль заявил, что 4 ноября получил инструкцию приостановить работы, а на следующий день глава агентства Иван Федоров лично подтвердил это решение, объяснив его напряженностью в отношениях с компанией.

Также Новини.LIVE писали, что 4 октября Максим Шкиль заявил о продолжении работы Autostrada, несмотря на сложную ситуацию с государственными финансами. По его словам, компания выполняла работы на всех объектах в соответствии с утвержденными графиками, помогала восстанавливать поврежденную инфраструктуру и защищать критически важные объекты.