Ремонт мереж після російського обстрілу. Ілюстративне фото: Getty Images

Програму мали реалізувати ще до початку опалювального сезону. Вона передбачала встановлення систем альтернативного живлення у житлових будинках, де мешкають понад 800 тисяч киян. Однак станом на 19 листопада проєкт досі не просунувся до повноцінної реалізації.

Про це повідомив засновник Autostrada Максим Шкіль у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Як планували реалізувати програму резервного живлення

За його словами, рішення про забезпечення будинків резервним живленням погодили на найвищому державному рівні ще в лютому 2026 року. 20 березня Кабмін ухвалив постанову про експериментальний проєкт, замовником якого визначили НАК "Нафтогаз". На той момент компанію очолював Сергій Корецький.

Спочатку планували обладнати 1500 будинків, однак до першої черги на 2026 рік включили лише 204. Відповідно, кількість мешканців, яких охопить програма, скоротилася з 800 тисяч до 200 тисяч.

Чому затримується фінансування проєкту

Шкіль також звернув увагу на затримки з фінансуванням. Лише 15 вересня уряд виділив із резервного фонду 989,2 млн грн на першу чергу проєкту, а договори з Autostrada уклали 23 вересня — через пів року після ухвалення постанови.

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31 жовтня компанія отримала 520,9 млн грн авансу на казначейський рахунок, але досі не може використати ці кошти: Казначейство не проводить платежі. Через це Autostrada не може оплатити закупівлю обладнання.

Що заявив Максим Шкіль про блокування програми

"Ми чудово розуміємо, як технічно і швидко виконати поставлені перед нами задачі. Вміємо і готові працювати 24/7. Але в умовах повного "саботажу" зробити нічого не можем", — написав Шкіль.

Він також зазначив, що всі спроби налагодити комунікацію з відповідальними за проєкт не дали результату: за його словами, компанія не може навіть домовитися про 20-хвилинну нараду для обговорення критичних питань.

"Відверто, не розумію, які можуть бути вищі пріоритети, ніж забезпечення базових потреб людей?", — додав Шкіль,

Він наголосив, що затримки можуть мати безпосередні наслідки для киян, особливо з огляду на російські атаки на енергетичну інфраструктуру та наближення зими.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що компанія Autostrada припинила роботи із захисту об'єктів "Київводоканалу" після усної вказівки керівництва Агентства відновлення. Засновник компанії Максим Шкіль заявив, що 4 листопада отримав інструкцію зупинити роботи, а наступного дня голова агентства Іван Федоров особисто підтвердив це рішення, пояснивши його напруженням у відносинах із компанією.

Також Новини.LIVE писали, що 4 жовтня Максим Шкіль заявив про продовження роботи Autostrada попри складну ситуацію з державними фінансами. За його словами, компанія виконувала роботи на всіх об'єктах відповідно до затверджених графіків, допомагала відновлювати пошкоджену інфраструктуру та захищати критичні об'єкти.