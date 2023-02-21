Школы в Киевской области переходят на дистанционный режим работы: в какие даты
Во время заседания оперативного штаба Совета обороны Киевской области было принято решение рекомендовать закрытие всех образовательных учреждений, включая дошкольные, из-за возможной угрозы вражеских обстрелов и провокаций в связи с годовщиной полномасштабного вторжения россии в Украину. Школы будут закрыты 22-24 февраля.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
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Дети в школе
Цель такого решения — сохранить здоровье и жизни детей и педагогических работников. Для дошкольных учреждений было рекомендовано работать только в режиме дежурных групп. Решение касается всех образовательных учреждений, независимо от формы собственности.
"Решение обусловлено вероятной усиленной угрозой вражеских обстрелов и возможными провокациями в связи с годовщиной полномасштабного вторжения россии в Украину", — говорится в сообщении.
Напомним, что в школах оккупированного города Токмак в Запорожской области российские захватчики продолжают оказывать давление на местных жителей, в том числе детей. Школьников заставляют петь гимн россии и прославлять оккупантов.