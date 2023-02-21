Школи у Київській області переходять на дистанційний режим роботи – в які дати

Діти в школі

Під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області було ухвалено рішення рекомендувати закриття всіх освітніх закладів, включаючи дошкільні, через можливу загрозу ворожих обстрілів та провокацій у зв'язку з роковинами повномасштабного вторгнення росії в Україну. Школи буде закрито 22-24 лютого.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація .

Діти в школі

Мета такого рішення — зберегти здоров'я та життя дітей і педагогічних працівників. Для дошкільних закладів було рекомендовано працювати лише у режимі чергових груп. Рішення стосується всіх закладів освіти, незалежно від форми власності.

"Рішення зумовлене ймовірною посиленою загрозою ворожих обстрілів та можливими провокаціями у зв'язку з роковинами повномасштабного вторгнення росії в Україну", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у школах окупованого міста Токмак у Запорізькій області російські загарбники продовжують чинити тиск на місцевих жителів, зокрема дітей. Школярів змушують співати гімн росії та прославляти окупантів.