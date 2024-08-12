В Киев прибыла делегация сенаторов США – с ними встретился Шмыгаль

Встреча Дениса Шмыгаля с сенаторами США. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 12 августа, провел встречу с делегацией американских сенаторов. Они обсудили усиление защиты украинского неба и обучение украинских пилотов.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

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"Рад приветствовать в Киеве американских сенаторов и друзей Украины Линдси Грэма (Республиканская партия) и Ричарда Блументаля (Демократическая партия)", — говорится в сообщении.

Глава правительства отметил важность подающего продолжения двухпартийной поддержки США и поблагодарил за голосование в Сенате важные для Украины инициативы. Также он озвучил наши потребности в усилении ПВО.

Сенатор в США. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

"Первые самолеты F-16 уже в Украине, и здесь очень ценна помощь США в обучении украинских пилотов", — отметил Шмыгаль.

Встреча с сенаторами США. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

Кроме того, он проинформировал сенаторов о приоритетах Украины, в частности, об имплементации реформ и поблагодарил за помощь США в восстановлении украинской энергетики.

Встреча с сенаторами США. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

По словам премьера, среди главных вызовов — подготовка к отопительному сезону: восстановление разрушенного и децентрализация энергосистемы, чтобы сделать ее менее уязвимой к атакам России.

Сенаторы США. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

Отдельное внимание во время встречи было уделено замороженным российским активам: их важно полностью конфисковать и направить средства на неотложные нужды Украины и восстановление.

"Мы также призываем американский бизнес инвестировать в приоритетные отрасли, что будет способствовать долгосрочному восстановлению и росту украинской экономики", — добавил Шмыгаль.