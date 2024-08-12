До Києва прибула делегація сенаторів США - з ними зустрівся Шмигаль

Шмигаль зустрівся з делегацією сенаторів США у Києві — що обговорювали
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 12 серпня, провів зустріч з делегацією американських сенаторів. Вони обговорили посилення захисту українського неба та навчання українських пілотів.
Про це Шмигаль повідомив у Telegram.
Візит сенаторів США до Києва
"Радий вітати у Києві американських сенаторів та друзів України Ліндсі Грема (Республіканська партія) та Річарда Блументаля (Демократична партія)", — йдеться у повідомленні.
Очільник Уряду наголосив на важливості подального продовження двопартійної підтримки США та подякував за голосування у Сенаті важливих для України ініціатив. Також він озвучив наші потреби в посиленні ППО.
"Перші літаки F-16 вже в Україні, і тут надзвичайно цінна допомога США в навчанні українських пілотів", — зауважив Шмигаль.
Крім того, він поінформував сенаторів про пріоритети України, зокрема щодо імплементації реформ та подякував за допомогу США у відновленні української енергетики.
За словами прем'єра, наразі серед головних викликів — підготовка до опалювального сезону: відновлення зруйнованого та децентралізація енергосистеми, аби зробити її менш вразливою до атак Росії.
Окрему увагу під час зустрічі приділили замороженим російським активам: їх важливо повністю конфіскувати та направити кошти на нагальні потреби України й відбудову.
"Ми також закликаємо американський бізнес інвестувати в пріоритетні галузі, що сприятиме довгостроковому відновленню й зростанню української економіки", — додав Шмигаль.
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