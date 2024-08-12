До Києва прибула делегація сенаторів США - з ними зустрівся Шмигаль

Зустріч Дениса Шмигаля з сенаторами США. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 12 серпня, провів зустріч з делегацією американських сенаторів. Вони обговорили посилення захисту українського неба та навчання українських пілотів.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

Читайте також:

Візит сенаторів США до Києва

"Радий вітати у Києві американських сенаторів та друзів України Ліндсі Грема (Республіканська партія) та Річарда Блументаля (Демократична партія)", — йдеться у повідомленні.

Очільник Уряду наголосив на важливості подального продовження двопартійної підтримки США та подякував за голосування у Сенаті важливих для України ініціатив. Також він озвучив наші потреби в посиленні ППО.

Сенатор США. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

"Перші літаки F-16 вже в Україні, і тут надзвичайно цінна допомога США в навчанні українських пілотів", — зауважив Шмигаль.

Зустріч з сенаторами США. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Крім того, він поінформував сенаторів про пріоритети України, зокрема щодо імплементації реформ та подякував за допомогу США у відновленні української енергетики.

Зустріч з сенаторами США. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

За словами прем'єра, наразі серед головних викликів — підготовка до опалювального сезону: відновлення зруйнованого та децентралізація енергосистеми, аби зробити її менш вразливою до атак Росії.

Сенатори США. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Окрему увагу під час зустрічі приділили замороженим російським активам: їх важливо повністю конфіскувати та направити кошти на нагальні потреби України й відбудову.

"Ми також закликаємо американський бізнес інвестувати в пріоритетні галузі, що сприятиме довгостроковому відновленню й зростанню української економіки", — додав Шмигаль.