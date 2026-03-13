Видео
Україна
Шмыгаль ответил, что будут делать с Дарницкой ТЕЦ дальше

Дата публикации 13 марта 2026 12:30
Шмыгаль о Дарницкой ТЭЦ — чем правительство поможет восстановить станцию
Руины Дарницкой ТЭЦ. Фото: УНИАН

Правительство не планирует передавать Дарницкую ТЭЦ в государственную собственность. Кабмин намерен помогать в восстановлении теплоэлектроцентралей независимо от того, кому они принадлежат — государству, общинам или частным владельцам. Последствия российских ударов по энергетике являются общей проблемой, поэтому и решать ее придется совместно с партнерами и владельцами объектов.

Такое заявление сделал министр энергетики Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде, сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Дарницкую ТЭЦ будут восстанавливать, но не национализируют

"Мы не собираемся национализировать Дарницкую ТЭЦ, она в частной собственности там и будет оставаться. Мы собираемся помогать восстанавливать", — сказал он.

По словам Дениса Шмыгаля, подход правительства касается не только этого объекта, а всей поврежденной энергетической инфраструктуры. Он отметил, что последствия российских атак не делятся по форме собственности, поэтому государство готово участвовать в восстановлении и коммунальных, и государственных, и частных объектов.

"Все ТЭЦ сегодня находятся на контроле правительства. Премьер-министр проводит и провела не одно соответствующее координационное совещание по этому поводу", — сказал глава правительства.

Отдельно Шмыгаль рассказал, что Украина ищет самый быстрый способ вернуть поврежденные ТЭЦ к работе через сотрудничество с европейскими государствами, где есть выведенные из эксплуатации теплоэлектроцентрали с оборудованием, подобным украинскому. По словам премьера, партнеры не только соглашаются передавать нужные узлы и агрегаты, но и берут на себя часть расходов, связанных с этим процессом.

"Наши технические инженерные делегации сегодня поехали по Европе, уже проехали Латвию, проехали страны Балтии, Германию, Австрию, Словакию, Хорватию, Болгарию. Все эти страны имеют так называемые декомиссированные, списанные теплоэлектроцентрали, абсолютно аналогичные нашим. Партнеры оплачивают разбор и логистику передачу соответственно нашим ТЭЦкам такого оборудования целыми узлами. И это самый быстрый способ восстановления", — заявил он.

Правительство, по его словам, ставит задачу до следующего отопительного сезона восстановить поврежденные теплоэлектроцентрали и усилить их устойчивость к новым атакам. Параллельно будут развивать и дополнительные решения в сфере теплоснабжения. Среди дополнительных мер Кабмин рассматривает расширение сети мобильных модульных котельных, которые уже устанавливали в отдельных украинских городах.

"Есть дополнительные меры Министерства развития. Вице-премьер-министр Колеба ведет это направление. Мобильных модульных котельных, так же, как это сделано в Харькове, в Днепре, в Запорожье, в других городах", — добавил Шмыгаль.

В зимний сезон Россия осуществила серию атак по энергообъектам. Наибольшие разрушения были зафиксированы в Киеве, где несколько ТЭЦ оказались в критическом состоянии.

Так Дарницкая ТЭЦ была полностью уничтожена, что привело к масштабным остановкам теплоснабжения жителям Дарницкого района в сильные морозы.

Некоторые эксперты считают, что на восстановление Дарницкой ТЭЦ нужна огромная сумма средств и несколько лет на ремонтные работы.

Поэтому встал вопрос, как и чем заменить разрушенные ТЭЦ в Киеве и предлагали развитие модульных котельных, но другие эксперты критикуют такие предложения, так как считают, что они не выдержат нагрузки.

Денис Шмыгаль Киев ремонт ТЭЦ национализация Дарницкий район
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
