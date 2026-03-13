Шмигаль про Дарницьку ТЕЦ — чим уряд допоможе відновити станцію

Руїни Дарницької ТЕЦ. Фото: УНІАН

Зруйнована російськими обстрілами Дарницька ТЕЦ в Києві так і залишиться у приватній власності, тому уряд не розглядає її націоналізацію. Зараз держава зосереджується не на зміні форми власності, а на відновленні пошкоджених енергооб'єктів і підготовці їх до наступного опалювального сезону.

Таку заяву зробив міністр енергетики Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді, повідомляє Новини.LIVE.

Дарницьку ТЕЦ відновлюватимуть, але не націоналізують

"Ми не збираємося націоналізовувати Дарницьку ТЕЦ, вона в приватній власності там і буде залишатись. Ми збираємося допомагати відновлювати", — сказав він.

За словами Дениса Шмигаля, підхід уряду стосується не лише цього об'єкта, а всієї пошкодженої енергетичної інфраструктури. Він наголосив, що наслідки російських атак не поділяються за формою власності, тому держава готова брати участь у відбудові і комунальних, і державних, і приватних об'єктів.

"Всі ТЕЦ сьогодні знаходяться на контролі уряду. Прем'єр-міністрка проводить і провела не одну відповідну координаційну нараду з цього приводу", — сказав глава уряду.

Окремо Шмигаль розповів, що Україна шукає найшвидший спосіб повернути пошкоджені ТЕЦ до роботи через співпрацю з європейськими державами, де є виведені з експлуатації теплоелектроцентралі з обладнанням, подібним до українського. За словами прем'єра, партнери не лише погоджуються передавати потрібні вузли та агрегати, а й беруть на себе частину витрат, пов'язаних із цим процесом.

"Наші технічні інженерні делегації сьогодні поїхали по Європі, уже проїхали Латвію, проїхали країни Балтії, Німеччину, Австрію, Словаччина, Хорватія, Болгарія. Всі ці країни мають так звані декомісовані, списані теплоелектроцентралі, абсолютно аналогічні нашим. Партнери оплачують розбір і логістику передачу відповідно нашим ТЕЦкам такого обладнання цілими вузлами. І це найшвидший спосіб відновлення", — заявив він.

Уряд, за його словами, ставить завдання до наступного опалювального сезону відновити пошкоджені теплоелектроцентралі та посилити їхню стійкість до нових атак. Паралельно розвиватимуть і додаткові рішення у сфері теплопостачання. Серед додаткових заходів Кабмін розглядає розширення мережі мобільних модульних котелень, які вже встановлювали в окремих українських містах.

"Є додаткові заходи Міністерства розвитку. Віце-прем'єр-міністр Колеба веде цей напрямок. Мобільних модульних котелень, так само, як це зроблено в Харкові, в Дніпрі, в Запоріжжі, в інших містах", — додав Шмигаль.

У зимовий сезон Росія здійснила серію атак по енергооб'єктах. Найбільші руйнування були зафіксовані у Києві, де кілька ТЕЦ опинилися у критичному стані.

Так Дарницька ТЕЦ була повністю знищена, що призвело до масштабних зупинок теплопостачання мешканцям Дарницького району у люті морози.

Деякі експерти вважають, що на відновлення Дарницької ТЕЦ потрібна величезна сума коштів та кілька років на ремонтні роботи.

Відтак постало питання, як та чим замінити зруйновані ТЕЦ в Києві і пропонували розбудову модульних котелень, але інші експерти критикують такі пропозиції, бо вважають, що вони не витримають навантаження.