Україна
Шмыгаль сделал заявление о восстановлении энергетики в Киеве

Шмыгаль сделал заявление о восстановлении энергетики в Киеве

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 15:08
Шмыгаль провел совещание по ситуации с электричеством в Киеве
Денис Шмыгаль возле поврежденного энергообъекта в Киеве. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Министр энергетики Денис Шмыгаль посетил один из энергообъектов Киева, который пострадал от российских ударов. Он также провел оперативное совещание с энергетиками.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram в пятницу, 30 января.

Читайте также:

Восстановление энергообъектов

Шмыгаль и энергетики обсудили насущные потребности для быстрого восстановления. По его словам, ежедневно эти вопросы прорабатываются на Штабе. Кроме того, продолжается координация работы с партнерами для получения всего необходимого.

"Поблагодарил работников за стойкость, преданность и высокий профессионализм. Благодаря их ежедневному непосильному труду тысячи украинских семей снова со светом и теплом", — добавил Шмыгаль.

null
Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, эксперт Руслан Черный предупредил украинцев о новой волне аварийных отключений света.

А сегодня аварийные отключения света ввели в нескольких областях Украины из-за обстрелов и непогоды.

Денис Шмыгаль Киев война обстрелы энергосистема свет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
