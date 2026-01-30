Шмигаль провів нараду щодо ситуації зі світлом в Києві

Денис Шмигаль біля пошкодженого енергообʼєкта в Києві. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр енергетики Денис Шмигаль відвідав один з енергообʼєктів Києва, який постраждав від російських ударів. Він також провів оперативну нараду з енергетиками.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у пʼятницю, 30 січня.

Реклама

Читайте також:

Відновлення енергообʼєктів

Шмигаль та енергетики обговорили нагальні потреби для швидкого відновлення. За його словами, щодня ці питання опрацьовуються на Штабі. Крім того, триває координація роботи з партнерами для отримання всього необхідного.

"Подякував працівникам за стійкість, відданість і високий професіоналізм. Завдяки їхній щоденній непосильній праці тисячі українських сімей знову зі світлом і теплом", — додав Шмигаль.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, експерт Руслан Чорний попередив українців про нову хвилю аварійних відключень світла.

А сьогодні аварійні відключення світла запровадили в декількох областях України через обстріли та негоду.