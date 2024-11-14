Шевченковский суд продлил арест для Нестора Шуфрича

Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE

В Киеве Шевченковский районный суд в четверг, 14 ноября, продлил действие меры пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича. Его обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Меру пресечения нардепу продлили до 5 декабря.

Защита Шуфрича ходатайствовала об изменении меры пресечения и заявляла, что подозрение необоснованно.

"Он 14 месяцев в СИЗО, без обвинительного решения. Больше пользы от него было в парламенте. Он имеет ряд заболеваний, как и его отец. Есть основания пересмотреть решение, любую меру пресечения, чтобы выполнять свои решения", — отметил адвокат.

В Шевченковском суде также рассматривали вопрос меры пресечения для бывшего помощника Шуфрича — Вячеслава Черепани. Он обратился в суд с просьбой о круглосуточном домашнем аресте.

"Подозрение обосновано, риски не уменьшились. Поэтому меру пресечения содержание под стражей следует продолжать", — подчеркнул прокурор.

Напомним, 6 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения для Шуфрича.

Ранее сетью распространялись слухи, что нардеп умер. Однако в ГБР опровергли эту информацию.