Шевченківський суд продовжив арешт для Нестора Шуфрича

Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE

У Києві Шевченківський районний суд у четвер, 14 листопада, продовжив дію запобіжного заходу для народного депутата Нестора Шуфрича. Його звинувачують у державній зраді.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Запобіжний захід нардепу продовжили до 5 грудня.

Захист Шуфрича клопотав про зміну запобіжного заходу та заявляв, що підозра необґрунтована.

"Він 14 місяців в СІЗО, без обвинувального рішення. Більше користі від нього було в парламенті. Він має низку захворювань, як і його батько. Є підстави переглянути рішення, будь-який запобіжний захід, щоб виконувати свої рішення", — зазначив адвокат.

У Шевченківському суді також розглядали питання запобіжного заходу для колишнього помічника Шуфрича — В’ячеслава Черепані. Він звернувся до суду з проханням про цілодобовий домашній арешт.

"Підозра обґрунтована, ризики не зменшились. Тому запобіжний захід тримання під вартою варто продовжувати", — наголосив прокурор.

Нагадаємо, 6 вересня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для Шуфрича.

Раніше мережею ширились чутки, що нардеп помер. Однак у ДБР спростували цю інформацію.