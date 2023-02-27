Швейцарский художник "покрасил" Успенский собор в Лавре в украинские цвета

Мировой художник креативил в Киево-Печерской Лавре

Гэри Хофштеттер в рамках мирового мирового арт-тура посетил Украину. В Киеве он "покрасил" среди других объектов здание Успенского собора Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Мировой художник в Украине

Известный швейцарский художник по свету Гери Хофштеттер устроил мировой арт-тур со своим шоу.

Последней локацией тура Хофштеттера стала столица Украины.

Чествование памяти

В Киеве, несколько дней в рамках нескольких дней проекта "Чествование памяти. Свет для надежды", Хофштеттер "красил" здания и памятники в символические паттерны в украинских цветах.

Так, среди других объектов Хофштеттер украсил своим творчеством Успенский собор Киево-Печерской Лавры.

Напомним, что в ноябре английский андерграундный художник граффити Бэнкси нарисовал картину на руинах украинского поселка Бородянка.

Позже стало известно, что художник сделал граффити не только в Бородянке, но и в пригороде Ирпеня и Киева. В общей сложности, он создал семь работ.

Фото: МКИП