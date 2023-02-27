Швейцарський митець "пофарбував" Успенський собор у Лаврі в українські кольори

Світовий митець креативив у Києво-Печерській Лаврі

Гері Хофштеттер в рамках світового світового арт-туру завітав до України. У Києві він "пофарбував", серед інших об’єктів, будівлю Успенського собору Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Світовий митець в Україні

Відомий швейцарський художник зі світла Гері Хофштеттер влаштував світовий арт-тур зі своїм шоу.

Останньою локацією туру Хофштеттера стала українська столиця.

Вшанування пам’яті

У Києві, кілька днів в рамках кількох днів проєкту "Вшанування пам'яті. Світло для надії", Хофштеттер "фарбував" будівлі та пам’ятники у символічні патерни в українських кольорах.

Так, серед інших об’єктів Хофштеттер прикрасив своєю творчістю Успенський собор Києво-Печерської Лаври.

Нагадаємо, що у листопаді англійський андерграундний художник графіті Бенксі намалював картину на руїнах українського селища Бородянка.

Пізніше стало відомо, що художник зробив графіті не тільки в Бородянці, але й у передмісті Ірпеня та Києві. Загалом, він створив сім робіт.

Фото: МКІП