Прогноз погоды в Киеве на завтра, 15 марта

Осадки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области завтра, 15 марта, ожидается с осадками. Кроме того, синоптики предупреждают о возможном образовании гололеда на дорогах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 15 марта

В течение суток в столичном регионе будет облачно. Ночью ожидается небольшой, а днем умеренный дождь.

Погода в Украине 15 марта. Фото: Meteopost

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью и днем +5...+10 °С;

в Киеве в течение суток +6...+8 °С.

Предупреждение от синоптиков

На выходных, 15-16 марта, атмосферный фронт обусловит дожди в северной половине области с переходом в снег. Синоптики предупреждают об образовании снежного покрова, налипании мокрого снега и гололеде.

А 17-19 марта из-за арктического воздуха температура воздуха ночью снизится до -+6...-1 °С, днем 0...+5 °С.

Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, во Львове завтра будет пасмурная погода. Ночью прогнозируется сильный дождь.

А в Харькове 15 марта температура воздуха днем будет достигать +15 °С. Однако возможен небольшой дождь.