Прогноз погоды в Киеве на завтра, 15 марта

Сильные осадки и гололедица — в Киеве завтра ухудшится погода
Погода в Киеве и области завтра, 15 марта, ожидается с осадками. Кроме того, синоптики предупреждают о возможном образовании гололеда на дорогах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве 15 марта
В течение суток в столичном регионе будет облачно. Ночью ожидается небольшой, а днем умеренный дождь.
Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью и днем +5...+10 °С;
- в Киеве в течение суток +6...+8 °С.
Предупреждение от синоптиков
На выходных, 15-16 марта, атмосферный фронт обусловит дожди в северной половине области с переходом в снег. Синоптики предупреждают об образовании снежного покрова, налипании мокрого снега и гололеде.
А 17-19 марта из-за арктического воздуха температура воздуха ночью снизится до -+6...-1 °С, днем 0...+5 °С.
Напомним, во Львове завтра будет пасмурная погода. Ночью прогнозируется сильный дождь.
А в Харькове 15 марта температура воздуха днем будет достигать +15 °С. Однако возможен небольшой дождь.
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