Прогноз погоди в Києві на завтра, 15 березня

Сильні опади та ожеледиця — у Києві завтра погіршиться погода
Погода у Києві та області завтра, 15 березня, очікується з опадами. Крім того, синоптики попереджають про можливе утворення ожеледиці на дорогах.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода у Києві 15 березня
Протягом доби у столичному регіоні буде хмарно. Вночі очікується невеликий, а вдень помірний, дощ.
Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі та вдень +5...+10 °С;
- у Києві протягом доби +6...+8 °С.
Попередження від синоптиків
На вихідних, 15-16 березня, атмосферний фронт зумовить дощі у північній половині області з переходом у сніг. Синоптики попереджають про утворення снігового покриву, налипання мокрого снігу та ожеледь.
А 17-19 березня через арктичне повітря температура повітря вночі знизиться до -6...-1 °С, вдень 0...+5 °С.
Нагадаємо, у Львові завтра буде похмура погода. Вночі прогнозується сильний дощ.
А у Харкові 15 березня температура повітря вдень сягатиме +15 °С. Однак можливий невеликий дощ.
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