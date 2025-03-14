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Сильні опади та ожеледиця — у Києві завтра погіршиться погода

14 березня 2025 15:15
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Києві на завтра, 15 березня
Опади у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Києві та області завтра, 15 березня, очікується з опадами. Крім того, синоптики попереджають про можливе утворення ожеледиці на дорогах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Києві 15 березня

Протягом доби у столичному регіоні буде хмарно. Вночі очікується невеликий, а вдень помірний, дощ.

Прогноз погоди в Україні на 15 березня
Погода в Україні 15 березня. Фото: Meteopost

Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря: 

  • по області вночі та вдень +5...+10 °С;
  • у Києві протягом доби +6...+8 °С.

Попередження від синоптиків

На вихідних, 15-16 березня, атмосферний фронт зумовить дощі у північній половині області з переходом у сніг. Синоптики попереджають про утворення снігового покриву, налипання мокрого снігу та ожеледь.

А 17-19 березня через арктичне повітря температура повітря вночі знизиться до -6...-1 °С, вдень 0...+5 °С.

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Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот
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Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові завтра буде похмура погода. Вночі прогнозується сильний дощ.

А у Харкові 15 березня температура повітря вдень сягатиме +15 °С. Однак можливий невеликий дощ.

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