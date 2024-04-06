Сильные взрывы в Киевской области — в ОВА пишут об атаке
6 апреля 2024 05:10
обновлено: 05:14
Дым после взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Киевской области сейчас, 6 апреля, свидетельствуют о работе Сил противовоздушной обороны. На регион идет атака вражеских беспилотников.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.
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Взрывы в Киевской области сейчас, 6 апреля
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — отметили в ОВА.
Пока Украину охватила масштабная воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают об угрозе крылатых ракет и ударных БпЛА.
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