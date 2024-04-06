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Сильные взрывы в Киевской области — в ОВА пишут об атаке

6 апреля 2024 05:10
обновлено: 05:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сильные взрывы в Киевской области — в ОВА пишут об атаке
Дым после взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас, 6 апреля, свидетельствуют о работе Сил противовоздушной обороны. На регион идет атака вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

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Взрывы в Киевской области сейчас, 6 апреля

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — отметили в ОВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Киевская областная военная администрация"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Киевская областная военная администрация"

Пока Украину охватила масштабная воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают об угрозе крылатых ракет и ударных БпЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 6 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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