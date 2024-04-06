Сильні вибухи в Київській області — в ОВА пишуть про атаку

Дим після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Київській області зараз 6 квітня свідчать про роботу сил протиповітряної оборони. На регіон відбувається атака ворожих безпілотників.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.

Читайте також:

Вибухи в Київській області зараз 6 квітня

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — зазначили в ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київська обласна військова адміністрація"

Наразі Україну охопила масштабна повітряна тривога. Повітряні сили попереджають про загрозу крилатих ракет та ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...