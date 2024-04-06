Сильні вибухи в Київській області — в ОВА пишуть про атаку
6 квітня 2024 05:10
оновлено: 05:14
Дим після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Київській області зараз 6 квітня свідчать про роботу сил протиповітряної оборони. На регіон відбувається атака ворожих безпілотників.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.
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Вибухи в Київській області зараз 6 квітня
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — зазначили в ОВА.
Наразі Україну охопила масштабна повітряна тривога. Повітряні сили попереджають про загрозу крилатих ракет та ударних БпЛА.
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