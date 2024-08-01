Взрывы в Киевской области сейчас 1 августа - подробности от ОВА

Сильные взрывы в Киевской области — в ОВА заявили об очередной атаке беспилотников
Взрывы в Киевской области сейчас 1 августа прозвучали в результате сбития ударных беспилотников. В настоящее время на регион осуществляется очередная атака России. Воздушная тревога объявлена в ряде областей.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.
Взрывы в Киевской области сейчас 1 августа
"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников" , - отметили в ОВА.
Также в администрации призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Сразу после взрывов в Киевской области раздался отбой воздушной тревоги для ряда соседних областей. В то же время опасность для Киева и области сохраняется.
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