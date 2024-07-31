Нічна атака на Київщину 31 липня — пошкоджено 13 будинків

Рятувальники під час ліквідації завалів. Ілюстративне фото: ДСНС Києва

Російські військові масовано атакували Київщину ударними дронами в ніч проти 31 липня. Завдяки роботі ППО всі ворожі цілі були збиті. Постраждалих серед населення немає, однак пошкоджено 13 приватних будинків.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook у середу, 31 липня.

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Кравченко зазначив, що протягом сьогоднішньої ночі росіяни масовано атакували Київщину ударними дронами. Повітряна тривога у регіоні тривала більш як сім годин.

"В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збито. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", — написав голова ОВА.

За його словами, наразі відомо про 13 пошкоджених приватних будинків у чотирьох районах області. Внаслідок падіння уламків зруйновані фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна. Також в одному із будинків відбулося загоряння, рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

"Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. Падіння більшості уламків БпЛА фіксуються поза межами населених пунктів", — зазначив Кравченко.

Допис Кравченка. Фото: скриншот

Російські загарбники у ніч проти 31 липня здійснили одну із наймасованіших атак ударних безпілотників "Shahed-131/136" на Україну. Відомо, що з 89 ворожих дронів Повітряні сили збили усі безпілотники.

Нагадаємо, 31 липня вибухи лунали у передмісті Херсона — окупанти обстрілювали регіон із тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок атаки відомо про одну жертву та одну поранену.

Також ми писали, що протягом минулої доби російські військові атакували 12 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.