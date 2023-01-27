Эксклюзивные фото Киева зимой

Зимний Киев

Несмотря на войну, которая идет на территории нашей страны, киевляне продолжают жить обычной обыденной жизнью. Лишь воздушные тревоги периодически беспокоят жителей столицы.

Как выглядит Киев днем и ночью в самый трудный период для Украины показал фотокорреспондент Новини.LIVE.

Несокрушимый Киев

Каждый день Киев погружается во тьму, которая стала привычным явлением для нас. Однако в столице бурлит жизнь, ведь украинцы — несгибаемая нация, а город дарит невероятную атмосферу тепла и уюта. Единение и вера в победу и в лучшее будущее подарит нам вожделенную победу над врагом.

Сегодня, 27 января, город накрыла прохладная зимняя погода, однако это лишь придало ему изысканность и обаяние.

Фото: Новости.