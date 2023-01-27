Эксклюзивные фото Киева зимой

Сильный и несокрушимый Киев: эмоции города глазами Новини.Life
Несмотря на войну, которая идет на территории нашей страны, киевляне продолжают жить обычной обыденной жизнью. Лишь воздушные тревоги периодически беспокоят жителей столицы.
Как выглядит Киев днем и ночью в самый трудный период для Украины показал фотокорреспондент Новини.LIVE.
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Несокрушимый Киев
Каждый день Киев погружается во тьму, которая стала привычным явлением для нас. Однако в столице бурлит жизнь, ведь украинцы — несгибаемая нация, а город дарит невероятную атмосферу тепла и уюта. Единение и вера в победу и в лучшее будущее подарит нам вожделенную победу над врагом.
Сегодня, 27 января, город накрыла прохладная зимняя погода, однако это лишь придало ему изысканность и обаяние.
Фото: Новости.