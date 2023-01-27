Ексклюзивні фото Києва взимку

Зимовий Київ

Не зважаючи на війну, яка точиться на території нашої країни, кияни продовжують жити звичайним буденним життям. Лише повітряні тривоги періодично турбують мешканців столиці.

Який вигляд має Київ вдень та вночі у найважчий період для України показав фотокореспондент Новини.LIVE.

Незламний Київ

Щодня Київ поринає у темряву, яка стала звичним явищем для нас. Проте, в столиці вирує життя, адже українці — незламна нація, а місто дарує неймовірну атмосферу тепла та затишку. Єднання та віра в перемогу і в краще майбутнє подарує нам омріяну перемогу над ворогом.

Сьогодні, 27 січня, місто накрила прохолодна зимова погода, проте це лише додало йому вишуканості та чарівності.

Фото: Новини.LIVE