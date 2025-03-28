Погода в Киеве 29 марта — прогноз погоды на завтра

Сильный ветер. Фото: Новини.LIVE

Суббота, 29 марта, для Киевщины и столицы обещает переменную облачность без осадков. Но при этом будет сильный ветер.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Киеве 29 марта

Ветер будет восточный, со скоростью 7-12 м/с. Также синоптики не прогнозируют осадков.

Ночная температура по области будет колебаться в пределах 0...+5 °С, а днем ожидается +13...+18 °С.

В Киеве ночью температура составит +2...+4 °С, а днем — около 15 °С.

Таким образом, день будет умеренно теплым, но с сильным ветром и облаками.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине завтра, 29 марта, будет теплой, но ветреной. В отдельных областях ожидаются дожди.

Кроме того, Наталья Диденко предупредила о новой волне похолодания ближе к концу следующей недели.