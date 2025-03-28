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Сильний вітер принесе зміни — прогноз погоди у Києві на завтра

28 березня 2025 23:31
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Києві 29 березня — прогноз погоди на завтра
Сильний вітер. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Субота, 29 березня, для Київщини та столиці обіцяє мінливу хмарність без опадів. Але при цьому буде сильний вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Якою буде погода у Києві 29 березня

Вітер буде східний, зі швидкістю 7-12 м/с. Також синоптики не прогнозують опадів.

Нічна температура по області коливатиметься в межах 0...+5 °С, а вдень очікується +13...+18 °С. 

У Києві вночі температура становитиме +2...+4 °С, а вдень — близько 15 °С. 

Таким чином, день буде помірно теплим, але з сильним вітром та хмарами.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні завтра, 29 березня, буде теплою, але вітряною. В окремих областях очікуються дощі.

Крім того, Наталка Діденко попередила про нову хвилю похолодання ближче до кінця наступного тижня.

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