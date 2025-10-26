Видео
Україна
Видео

Синоптики дали прогноз погоды на завтра — чего ждать киевлянам

Синоптики дали прогноз погоды на завтра — чего ждать киевлянам

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 14:58
обновлено: 15:12
Погода в Киеве 27 октября — будет ли дождливо в столице
Прохладная погода на улице. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 27 октября, в столице Украины не ожидается сильных осадков. Кроме того, температура воздуха будет держаться около +8...+13 °C днем. Поэтому погода не подведет киевлян в первый день новой недели.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды в Киеве и области на 27 октября

На территории Киевской области и Киева в понедельник, 27 октября, будет облачно с прояснениями. Синоптики отмечают, что местами возможен дождь, однако осадки будут не сильными.

Прогноз погоди в Києві на 27 жовтня
Прогноз погоды в Киеве и области на 27 октября. Фото: скриншот

Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью будет +3...+8 °C, днем прогнозируют +8...+13 °C.

В Киеве, как отмечают синоптики, ночью будет +3...+5 °C. А вот днем температура будет держаться около +10...+12 °C.

погода Киев синоптик дождь прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
