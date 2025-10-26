Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Синоптики дали прогноз погоди на завтра — чого чекати киянам

Синоптики дали прогноз погоди на завтра — чого чекати киянам

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 14:58
Оновлено: 15:12
Погода в Києві 27 жовтня — чи дощитиме у столиці
Прохолодна погода на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В понеділок, 27 жовтня, у столиці України не очікується сильних опадів. Крім того, температура повітря буде триматись близько +8...+13 °C вдень. Тож погода не підведе киян в перший день нового тижня.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Києві та області на 27 жовтня

На території Київщини та Києва в понеділок, 27 жовтня, буде хмарно з проясненнями. Синоптики зазначають, що місцями можливий дощ, однак опади будуть не сильними. 

Прогноз погоди в Києві на 27 жовтня
Прогноз погоди в Києві та області на 27 жовтня. Фото: скриншот

Вітер очікується південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі буде +3...+8 °C, вдень прогнозують +8...+13 °C.

У Києві, як зазначають синоптики, вночі буде +3...+5 °C. А от вдень температура буде триматись близько +10...+12 °C.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода в Харкові 27 жовтня. Синоптики попередили про різкі зміни.

Також ми розповідали про те, чи будуть магнітні бурі найближчим часом. Метеозалежним людям варто про це знати.

погода Київ синоптик дощ прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації