Погода в Києві 27 жовтня — чи дощитиме у столиці

Прохолодна погода на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В понеділок, 27 жовтня, у столиці України не очікується сильних опадів. Крім того, температура повітря буде триматись близько +8...+13 °C вдень. Тож погода не підведе киян в перший день нового тижня.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди в Києві та області на 27 жовтня

На території Київщини та Києва в понеділок, 27 жовтня, буде хмарно з проясненнями. Синоптики зазначають, що місцями можливий дощ, однак опади будуть не сильними.

Прогноз погоди в Києві та області на 27 жовтня. Фото: скриншот

Вітер очікується південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі буде +3...+8 °C, вдень прогнозують +8...+13 °C.

У Києві, як зазначають синоптики, вночі буде +3...+5 °C. А от вдень температура буде триматись близько +10...+12 °C.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода в Харкові 27 жовтня. Синоптики попередили про різкі зміни.

Також ми розповідали про те, чи будуть магнітні бурі найближчим часом. Метеозалежним людям варто про це знати.