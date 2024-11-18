Прогноз погоды в Киеве на завтра, 19 ноября

Синоптики назвали дату, когда в Киев придет снег и гололедица
В Киеве уже на этой неделе ожидается смена погодных условий. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололеде.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Telegram.
Погода на Киевщине 19 ноября
Завтра на Киевщине будет облачно с прояснениями, а этой ночью пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.
Во вторник ожидается юго-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °С, днем — +3...+8 °С. В Киеве ночью +1...+3 °С, а днем +5...+7 °С.
Погода на Киевщине 20-24 ноября
По данным Укргидрометцентра, в результате перемещения через территорию Киевщины активных атмосферных фронтов в течение 21-23 ноября ожидаются:
- обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с;
- образование снегового покрова 3-10 сантиметров, на дорогах гололедица, местами будут наблюдаться гололед и налипание мокрого снега.
Ранее народный синоптик Наталья Диденко заявила об ухудшении погоды в Украине с 21 ноября.
А на Львовщине ночью и утром прогнозируют гололедицу. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
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