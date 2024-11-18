Прогноз погоди у Києві на завтра, 19 листопада

Синоптики назвали дату, коли до Києва прийде сніг та ожеледиця
У Києві вже цього тижня очікується зміна погодних умов. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Telegram.
Погода на Київщині 19 листопада
Завтра на Київщині буде хмарно з проясненнями, а цієї ночі пройде невеликий дощ з мокрим снігом. Водночас синоптики прогнозують, що день буде без опадів.
У вівторок очікується південно-західний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...+3 °С, вдень — +3...+8 °С. У Києві вночі +1...+3 °С, а вдень +5...+7 °С.
Погода на Київщині 20-24 листопада
За даними Укргідрометцентру, внаслідок переміщення через територію Київщини активних атмосферних фронтів протягом 21-23 листопада очікуються:
- значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с;
- утворення снігового покриву 3-10 сантиметрів, на дорогах ожеледиця, місцями спостерігатимуться ожеледь та налипання мокрого снігу.
Раніше народний синоптик Наталка Діденко заявила про погіршення погоди в Україні з 21 листопада.
А на Львівщині вночі та вранці прогнозують ожеледицю. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
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