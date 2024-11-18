Прогноз погоди у Києві на завтра, 19 листопада

Люди йдуть засніженою вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві вже цього тижня очікується зміна погодних умов. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Telegram.

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Завтра на Київщині буде хмарно з проясненнями, а цієї ночі пройде невеликий дощ з мокрим снігом. Водночас синоптики прогнозують, що день буде без опадів.

У вівторок очікується південно-західний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...+3 °С, вдень — +3...+8 °С. У Києві вночі +1...+3 °С, а вдень +5...+7 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Погода на Київщині 20-24 листопада

За даними Укргідрометцентру, внаслідок переміщення через територію Київщини активних атмосферних фронтів протягом 21-23 листопада очікуються:

значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с;

утворення снігового покриву 3-10 сантиметрів, на дорогах ожеледиця, місцями спостерігатимуться ожеледь та налипання мокрого снігу.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Раніше народний синоптик Наталка Діденко заявила про погіршення погоди в Україні з 21 листопада.

А на Львівщині вночі та вранці прогнозують ожеледицю. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.