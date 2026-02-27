Видео
Україна
Видео

Синоптики прогнозируют потепление в Киеве завтра

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 19:57
Погода в Украине на 28 февраля — будут ли морозы
Люди идут по городу во время мокрого снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Завтра, 28 февраля, в Киеве и Киевской области ожидается потепление. Однако ночью зима напомнит о себе незначительными морозами.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

Читайте также:
Прогноз погоди в Україні на 28 лютого
Погода в Украине на 28 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве на 28 февраля

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра в Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Осадков в течение дня не ожидается.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, в пределах 5-10 м/с.

В субботу температура по Киевской области ночью -1...-6 °С. Днем будет несколько теплее — 0...+5 °С.

В Киеве ночью -3...-5 °С. Днем температура воздуха порадует киевлян — прогнозируется +2...+4 °С.

Погода у Києві на 28 лютого
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Напомним, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует потепление по Украине 28 февраля. В некоторых регионах ожидается до +13 °С.

В то же время Meteoprog прогнозирует, что в последний день зимы в Украине будет переменная облачность и слабые туманы. Также ожидается гололедица на дорогах.

Ранее мы информировали, что 20 марта наступит весеннее равноденствие. Светлое время дня продлится.

